ВТБ выдал более 130 млрд рублей в рамках ипотеки с господдержкой. Фото - ВТБ.

С начала действия госпрограммы ВТБ оформил свыше 43 тысяч ипотечных кредитов по льготной ставке на сумму 132 млрд рублей.

Программа господдержки стабильно занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ. Самую высокую активность в решении жилищного вопроса проявляли клиенты Московского региона (62,7 млрд руб.), Санкт-Петербурга и Ленобласти (15,1 млрд), Республики Татарстан (5,6 млрд), Краснодарского края (3,9 млрд) и Ростовской области (3,9 млрд).

Размер первоначального взноса в рамках льготного кредитования был снижен банком с 20% до 15%, при этом в ВТБ размер собственных накоплений клиентов для получения ипотечного кредита в среднем составил порядка 33%. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляли на 18 лет, при этом средний размер кредита составил около 3 млн рублей.

– Поддержка заемщиков стала мощным инструментом, сделав ипотеку максимально доступной, позволив семьям уверенно и быстро решить жилищный вопрос с низкой кредитной ставкой. ВТБ дополнительно снизил ставку по программе до 6,1%, сделав приобретение жилья для россиян еще выгоднее. Мы полностью готовы к реализации программы и после 1 ноября, – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.