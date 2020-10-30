Тюменская область достигнет цифровой зрелости к 2030 году. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.

В рамках XIII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех» присутствующие подняли тему цифровой зрелости. По мнению заместителя губернатора Владимира Сысоева, ее регион может достичь к 2030 году, так как обладает хорошим заделом в опыте цифровой трансформации.

О важности и значимости стратегии работы с эффективными федеральными и региональными кейсами и успешными практиками регионов говорил Александр Зорин. По словам спикера, база эффективных кейсов, которая существует в АНО «Цифровая экономика», призвана показать, как именно можно решить вопросы социально-экономического развития и цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики в отдельно взятом регионе.

– Цифровые технологии – это мощная отдельная отрасль, которая может стать драйвером для всей экономики, но нужно учитывать её потенциал применительно к каждому региону. И если мы говорим о достижении стратегических показателей, то необходимо формирование целевых региональных моделей, куда войдут лучшие технологические треки, – отметил Александр Владимирович.

Алексей Райдер в свою очередь заявил, что в регионе уже давно выстроена инфраструктура образования: многочисленные сервисные решения, цифровые обучающие платформы, доступность каналов связи, обеспеченность широкополосным интернетом 70% школ области. Но, кроме этого, зрелость в контексте трансформации цифрового профиля касается лично каждого педагога. А применительно к Тюменской области это 12 тысяч индивидуальных случаев школьных учителей, в каждом из которых человек лично для себя принимает действующие обстоятельства.

– Конечно же, это отразилось при переходе на массовое дистанционное обучение, когда стало очевидно, что из всего количества педагогов лишь часть была готова к смене принципов и методов работы, потому что они и раньше осознавали, что цифровые технологии, в том числе в образовании, неизбежны. Остальная часть системы образования работала в устоявшемся традиционном укладе, и с этой позиции март 2020 года стал отправной точкой для более глубокой цифровой трансформации всей отрасли, так как затронул не только технические вопросы, но и человеческий фактор, – резюмировал Райдер.