Еще четыре тюменца скончались от коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередные жертвы COVID-19. На этот раз умерли сразу четыре человека.

– Несмотря на усилия врачей, скончался 61-летний мужчина – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний, 82-летняя женщина – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, мужчина 64 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, отягощенного анамнеза и хронических заболеваний, а также женщина 47 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, отягощенного анамнеза и хронического заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 70 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки 79 человек выздоровели (за весь период – 8700), 11 детей заболели за минувшие сутки, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 969 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 662 человека находятся на перевахтовке.