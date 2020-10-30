Тюменцам на «Инфотехе» показали умные остановки. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.

В Тюменской области, где состоялись XIII цифровой форум и выставка «Инфотех-2020», представили так называемые умные остановки. Находясь в такому современном павильоне, можно не только воспользоваться Wi-Fi, но и подзарядить свой гаджет. Кроме того, сооружение оборудовано видеокамерами, тач-панелью, электронными табло и экраном.

По информации разработчиков, электронное табло показывает время прибытия транспорта, сенсорная панель открывает доступ к городским новостям, прогнозу погоды, а также к информации от МЧС. На интерактивной карте можно найти достопримечательности и афишу городских мероприятий.

Стоит отметить, что павильон оборудован кнопкой вызова экстренных служб. Камеры видеонаблюдения, вмонтированные в конструкцию остановки, круглосуточно наблюдают за обстановкой и способствуют снижению преступности. Все элементы остановки изготовлены из антивандальных материалов.

– Такие интеллектуальные остановки можно смело назвать островком новых технологий, комфорта и безопасности на улицах города. Основным их достоинством является модульность конструкции: можно легко изменить конфигурацию под нужные задачи и, например, добавить датчики экомониторинга, детекторы состояния дорожного полотна, устройства звукового оповещения и геометки для слабовидящих, – рассказал вице-президент «Ростелекома», директор макрорегионального филиала «Урал» Сергей Гусев.

Он также отметил, что камеры легко интегрируются в систему городского видеонаблюдения и могут автоматически вести аналитику, например для работы с пассажиропотоком. Разработчики готовы устанавливать умные остановки не только в областном центре, но и в других городах Тюменской области.