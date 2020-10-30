Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 октября 2020 года увеличилось на 144 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 144 и составило 13 249 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 22,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 519 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 599 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.