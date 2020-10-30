Пенсионерка спровоцировала серьезную аварию на тюменской трассе.
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 29 октября, на тюменской трассе. Аварию спровоцировала пенсионерка.
В ДТП участвовали две иномарки – Toyota и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 60-летняя женщина за рулем Hyundai решила повернуть на перекрестке, несмотря на то что в этом месте делать этого по правилам дорожного движения нельзя.
– Во время запрещенного маневра пенсионерка и врезалась в другой автомобиль, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что в настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются. Также стало известно, в результате дорожного инцидента пострадали три человека: водитель и две пассажирки из Toyota.