Тюменка украла телефон в детском саду. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию поступило сообщение от жительницы села Шишкина о том, что у нее пропал сотовый телефон. Стражи правопорядка установили, что заявительница оставила гаджет в детском саду, когда забирала ребенка. Вернувшись обратно, она обнаружила, что телефона нет.

Оказалось, что к краже причастна 42-летняя неработающая местная жительница. Женщина задержана и доставлена в отдел полиции.

– Дети потерпевшей и подозреваемой ходят в одну группу детского сада. Сельчанка рассказала, что похитила сотовый телефон для личного пользования. В настоящее время сотрудники изъяли похищенный гаджет, он возвращен законной владелице, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.