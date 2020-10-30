Александр Моор обратился к тюменцам в День памяти жертв политических репрессий. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем обращении к жителям региона заявил, что общенациональный День памяти жертв политических репрессий – это есть свидетельство торжества справедливости. По его словам, политические репрессии затронули все слои общества: пострадали рабочие и крестьяне, военные и государственные служащие, ученые и деятели культуры, священнослужители и инженеры.

– Практика выселения и репрессий применялась по отношению к целым народам. Убежден, что у всех нас нет права на забвение подобных преступлений против народа. Правда о годах террора по отношению к народу дает нам гарантию, что эти трагические события никогда не повторятся, – отметил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на сегодняшний день в регионе живут 6,7 тысячи реабилитированных лиц и лиц, которые признаны пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с законодательством, этой категории граждан за счёт средств областного бюджета в полном объёме предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду, предоставлению лекарств, зубопротезированию и установке телефонов. Каждый год реабилитированным гражданам и гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий, за счёт средств областного бюджета производится единовременная денежная выплата.