Как будет работать почта в Тюмени в праздничные дни 3 и 4 ноября. Фото - pixabay.com.

Стало известно, как будет работать почта в Тюмени в праздничные дни, 3 и 4 ноября. Так, 3 ноября, во вторник, почтовые отделения закроются на час раньше, а в День народного единства, 4 ноября, объявляется выходной для всех отделений.

– В этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов. 5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме, – сообщили в АО «Почта России».

В компании пояснили, что для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России».