В Тюмени известный ресторан оштрафовали за отсутствие дезинфекции. Фото - "Ресторан «Максимилианс» Тюмень" в ВК.

В Тюмени крупно оштрафовали ООО «Максимилианс ТМ». В ресторане нарушили санитарные правила и гигиенические нормативы. Проверка прошла 1 октября.

Как пояснили в Ленинском районном суде, за время проведения проверки, с 11.00 до 15.30, в помещениях не проводилась дезинфекция, а в журнале контроля обработки контактных поверхностей за 1 октября отсутствует запись.

Кроме того, на момент осмотра для дезинфекции использовалось средство, которое не обладает дезинфицирующим свойством. В санузле раковина для мытья рук не была обеспечена кожным антисептиком. Также в комнате для приема пищи нет раковины для мытья рук.

Таким образом, суд постановил наложить на ООО административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.