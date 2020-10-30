В Тюменской области успешно реализуется проект для поддержки детей-сирот. Фото - pixabay.com.

В региональном центре «Семья» подвели итоги работы проекта «Наставничество». Проект, направленный на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется командой ЧОУ ДО «Молодой лидер». В нем принимают участие воспитанники и специалисты дома социальной реабилитации семей и детей «Борки».

Руководитель проекта Юлия Фатхуллина и педагоги рассказали об основных итогах образовательных программ, эффективности работы наставников и подопечных, посмотрели живые сюжеты из жизни проекта, предложили новые методы работы с детьми.

– Проект «Наставничество» – это эффективная технология поддержки детей и подростков из неполных семей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Главная наша цель – поддержка ребят через профессиональное, индивидуальное общение и взаимодействие с наставником. Это был хороший год, мы еще больше сблизились, открыли свои сердца. Дети с каждым днем становятся все благодарнее, их глаза блестят. Они взрослеют и уверенно идут по жизни с дорогими их сердцу наставниками. Мы будем стремиться найти все возможности для продолжения проекта, – отмечает Юлия Фатхуллина.

Стоит добавить, что за последний год в проекте приняли участие 12 пар «наставник – подопечный». Шестеро выпускников дома социальной реабилитации семей и детей «Борки» в этом году успешно сдали экзамены и сейчас обучаются в средних профессиональных и высших учебных учреждениях. В ходе проекта было реализовано четыре профильные программы: «Нейрогномика», «Путь героя», «Девичья краса» и «Очарование женственности». Участие в них приняли еще 24 воспитанника дома «Борки».