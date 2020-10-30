В Тюмени щенок съел ртуть из разбившегося градусника. Фото - "Ветеринарная клиника Тюмень им.Евгении Мамоновой" в ВК.

В Тюмени трехмесячный кокер-спаниель Лиса съела ртуть из разбившегося градусника. В ветеринарной клинике имени Евгении Мамоновой малышу сделали рентген-исследование, от промывания желудка хозяева отказались.

– Сделали и... немного растерялись. Потому что не представляли, как должна выглядеть ртуть на рентгене внутри собаки. Для понимания этого был сделан контрольный рентген-снимок градусника. Стало понятно, что мелкие ренгренконтрастные крупинки в желудке и кишечнике Лисы это, вероятнее, все-таки капельки ртути. К счастью, других инородных предметов в Лисе не обнаружено, – рассказали в клинике.

Там отметили, что сама по себе ртуть организмом не усваивается и при проглатывании не опасна: опасны ее пары при испарении.

Поскольку состояние Лисы опасений не вызывало, ей назначили препарат для дезинтоксикации тяжелых металлов и выписали на домашнее лечение. Теперь владельцам предстоит тщательный сбор и сдача в утилизацию оставшейся дома ртути.