В Тюменской области при проектировании соцобъектов внедряют BIM-технологии

В Тюменской области при проектировании внедряют BIM-технологии. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.

В Тюменской области при проектировании внедряют BIM-технологии. Происходит это постепенно. Так, ряд крупных застройщиков региона уже применяет информационное моделирование зданий.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, несколько объектов регионального значения в настоящее время проектируются за счет средств областного бюджета по BIM-технологии. Речь идет о строительстве многопрофильного клинического медицинского центра в г. Тюмени, Центра культурного развития в с. Большое Сорокино, школы на 60 учебных мест в с. Большой Краснояр Ярковского района, хирургического корпуса ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» в г. Ишиме, реконструкции объекта незавершенного строительства под размещение детской поликлиники в г. Заводоуковске и строительстве административного корпуса ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» г. Заводоуковска (филиал Упоровской районной больницы). Проектная документация некоторых из этих объектов уже проходит государственную экспертизу.

– О внедрении BIM-технологий говорили и на прошедшем в Екатеринбурге международном форуме высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». В частности, глава Минстроя России Владимир Якушев отметил, что 3D-визуализация облегчает процесс проектирования и возведения конструкций. В этом году на этом направлении ведется активная работа, однако многое еще предстоит сделать. Следующим этапом станет применение BIM-технологий в процессе строительства (контроль качества, приёмка выполненных работ, формирование исполнительной документации), – дополнили в ведомстве.