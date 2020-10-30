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Тюменец «отключил» собутыльника ударом кружки по голове

Нападавший свою вину признал
Вадим Бегун
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Тюменец «отключил» собутыльника ударом кружки по голове.

Тюменец «отключил» собутыльника ударом кружки по голове.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тобольской полиции поступило сообщение от сотрудника единой дежурно-диспетчерской службы о том, что в селе Южаково без сознания в доме лежит 34-летний мужчина. На место выехал участковый уполномоченный полиции.

Страж порядка установил, что потерпевший распивал алкоголь в компании знакомых. В ходе застолья между ним и одним из товарищей произошел конфликт, приятель схватил металлическую кружку, из которой пил, и ударил ею оппонента в голову.

– Мужчина упал и ударился о печь. Медики констатировали, что пострадавшему причинен легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Участковый уполномоченный полиции задержал 48-летнего подозреваемого и доставил в отдел полиции села Ярково. Мужчина свою вину признал. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Криминал