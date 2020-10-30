Пожилая тюменка перевела мошенникам сотни тысяч рублей, набрав пять кредитов. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Исетское обратилась 60-летняя жительница села Слобода-Бешкиль. Женщина заявила, что неизвестные ввели её в заблуждение и похитили у нее несколько сотен тысяч рублей.

Мнимые сотрудники службы безопасности, позвонив на сотовый телефон заявительнице, сообщили, что мошенники подали заявку от ее имени на оформление кредита. Чтобы не стать их жертвой, необходимо срочно оформить на себя кредит онлайн, снять эти деньги в банкомате и перечислить их на безопасный счет. Обеспокоенная женщина выполнила все условия своих собеседников.

– Звонки от мошенников продолжались еще несколько дней. Они убедили потерпевшую не сообщать никому об их телефонных разговорах и не обращаться в банк. Итогом общения заявительницы и мнимых банковских сотрудников стали пять оформленных кредитов. Деньги она перевела через банкомат и мобильное приложение на чужие счета, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сотрудником следственного отделения исетского отдела полиции возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, согласно статье, – лишение свободы на срок до шести лет.