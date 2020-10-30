Погода на 30 октября в Тюмени: солнечно и без осадков

В Тюмени солнечно и без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 30 октября, днем и вечером небо в Тюмени будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – плюс 2 – 5. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия. В это время заканчивался летний путь и начинался зимний: «На пророка Осию колесо прощается с осью» – телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали. А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.