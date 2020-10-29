Двухметровое бревно «всплыло» в канализационном коллекторе в Тюмени

Двухметровое бревно пришлось распиливать прямо в коллекторе. Фото: "Росводоканал Тюмени"

В канализационном коллекторе на улице Бориса Щербины работники тюменского «Росводоканала» извлекли из 400-миллиметровой трубы двухметровое бревно. Необычный «артефакт» они нашли, когда занимались профилактической промывкой на объекте.

– Кто и как сбросил в канализацию бревно? Зачем понадобилось обрезок дерева утилизировать таким варварским способом? Этот и подобные вопросы всегда возникают, когда мы находим в сетях такие крупные предметы. Ведь, чтобы бревно очутилось в колодце, необходимо было изрядно потрудиться: открыть и поднять тяжелую крышку люка под силу не каждому, – говорит директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Чтобы извлечь бревно, бригада «Росводоканала» распилила его на части, а в тесном колодце сделать это было крайне непросто. К счастью жителей ближних домов, бревно обнаружили до того, как оно стало причиной крупного засора, и подтоплений удалось избежать.

Это далеко не единственная чумовая находка в коммунальных сетях города. В этом году специалисты предприятия извлекали из коллекторов лосиные рога, ласт, лопату. На очистных сооружениях канализации отлавливали копыта животных, куски бетона, стеклянные бутылки, куски арматуры и проволоки, большие банные полотенца и даже мобильные телефоны.

Лосиные рога, ласту, лопату находят коммунальщики в городских коллекторах. Фото: "Росводоканал Тюмени"

– С начала 2020 года специалистами водоканала в Тюмени устранено 4 233 засора на сетях водоотведения. Чаще всего их причиной являются скопления тряпок, жира, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажной туалетной бумаги, которая не растворятся в воде, и другого мелкого бытового мусора, – пояснили в «Росводоканал Тюмень».

Специалисты напоминают, что соблюдение простых правил пользования канализацией является главной мерой профилактики засоров в сетях водоотведения и помогает предотвратить подтопление подвалов, а также выхода стоков в квартирах первых этажей жилых домов.

КСТАТИ

Иной раз помощниками коммунальщиков становятся даже домашние животные. Так, накануне жители микрорайона Лесной сообщили в диспетчерскую служб, что из канализационного колодца слышно громкое мяуканье. На месте бригада котейку уже не застала – животное сбежало через трещину в бетонном кольце. Но благодаря «нештатному хвостатому обходчику» работники нашли повреждения и уже через несколько часов привели колодец в исправное состояние.