Погода на 29 октября в Тюмени: сыро и ветрено, снег и гололед

В этот день люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори. Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 29 октября, в Тюменской области будет облачно, снова будет идти снег, на дорогах – гололедица.

По прогнозам синоптиков, ночью будет идти снег с переходом в мокрый снег и дождь. Это образует на дорогах гололедицу. Ветер южный, юго-западный, 5 – 10 м/с. Воздух похолодает до -1…-6 градусов.

Днем тоже будет идти мокрый снег, переходящий в дождь, на дорогах будет гололед. Ветер западный, до 7 – 12 м/с, а воздух прогреется -0…+5 градусов.

Сегодняшний день на Руси звали Лонгин Сотник. По церковному преданию, святой Лонгин исцелял глазные болезни. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением.

Также на Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и недолог, а в этот день нам дорог», – говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.