Тюменцам на заметку: как получить больничный лист при вызове врача на дом?

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Первый день, когда пациент обратился за помощью к медработнику, является его первым больничным днем. С этого дня медики открывают лист нетрудоспособности, поясняет департамент здравоохранения Тюменской области.

– Если человек заболел и сразу обратился в неотложную помощь, вызов врача зафиксирован, то он получит больничный лист. Если при осмотре медик выявит признаки нетрудоспособности, то откроет больничный лист с момента обращения в медорганизацию. Выдает такой листок врачебная комиссия, – поясняют специалисты.

Контактным лицам, которые проживают вместе с больным коронавирусом, лист нетрудоспособности также открывает врач, когда работает в этом очаге. Контактные лица из трудовых или других организованных коллективов получат больничный, если они указаны в перечне контактных лиц в этих очагах, составленном сотрудниками Роспотребнадзора.

– Контактными не считаются те, у кого нет документального подтверждения непосредственного общения с инфицированным, а значит, больничный им не положен, – подчеркивают медики.