В новом статусе: стать самозанятым в Тюмени просто

Фотограф Александр Тарасов стал самозанятым в 2020 году. Говорит, это просто и удобно

Александр Тарасов пришел в журналистику десять лет назад. Тогда, в 2010 году, он занял должность редактора сайта областной общественно-политической газеты. Со временем захотелось больше активности.

- Мне стало скучно весь день сидеть за столом, и я переквалифицировался в фотокорреспондента. Прошел обучение в ряде фотошкол и прослушал немыслимое количество семинаров и курсов по фотоделу. Со временем получил удостоверение Союза журналистов России, – вспоминает Александр.

Любимый жанр фотографии его нашел сам. Говорит, что специализацию даже не получил или заслужил, а правильнее сказать, понравилась или пришлась по душе именно уличная фотография и документирование происходящего.

– Как говорится, без купюр – для кого-то будет правильнее сказать репортажная съемка улиц. Я никогда не мнил себя ни фотохудожником, ни гламурным фотографом на свадьбах и тому подобных мероприятиях, – пояснил фотограф.

Однако со временем, работая на городскую газету, стал испытывать нехватку свободы творчества. Захотелось больше самовыражения, да и личный доход хотелось бы улучшить, признается Тарасов.

– Часто ассоциировал свое состояние с полным ощущением некоего рабства или положения круглосуточной зависимости перед работодателем без надежды на какую-либо прибыль, скорую или долгосрочную. Но, как мне кажется, ряд факторов сыграли свои роли. Получилось так, что и мой бывший шеф, и всеми уже переваренный и перемолотый на много раз коронавирус вместе создали для меня ситуацию, в которой я нахожусь сейчас. Один, со своей стороны, совершил ряд ошибок, другой заставил всех сидеть дома. Я оказался просто ненужной штатной единицей в истории редакции, – рассказал Александр.

После увольнения он месяц просидел дома: обдумывал произошедшее, анализировал свой опыт. Спустя некоторое время Тарасов оказался в числе первых самозанятых специалистов региона в сфере медиаиндустрии. Как пояснил Александр, регистрация в качестве самозанятого происходит через специальное приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС.

– Оформил буквально за пять минут, ничего сложного в этом не оказалось. Все находится в одном приложении смартфона, где также изложены ответы на все «плюс 100 – 500» часто задаваемых вопросов. Даже звонить никуда не пришлось. Буквально день я потратил, чтобы с ними ознакомиться, и приступил, как говорится, к делу. К своему личному делу, где я почти ни от кого не завишу. Боязно, конечно, все это, но интересно, что-то новое, – признается Александр Тарасов.

Режим самозанятых – это альтернатива ИП. По сравнению с ним, например, не нужен кассовый аппарат, нет налоговой отчетности, легкая регистрация. Перейти на режим могут не все: нужно, чтобы человек буквально работал сам на себя, то есть у него не было больше никаких сотрудников. И чтобы его годовой доход не превышал 2,4 млн рублей.

Самозанятые платят специальный налог на профессиональный доход. От привычного многим НДФЛ он заметно отличается. Если из зарплат большинства россиян вычитают 13%, то самозанятые платят 4% (если деньги им заплатило физическое лицо) или 6% (если перевод пришел от юрлица или организации). Такие ставки зафиксированы до 2028 года.

– Статус самозанятого дает ощущение некой свободы от дяди, нависающего над тобой практически круглосуточно. Иногда он даже приходит к тебе во сне и становится не до смеха, когда ты взрослый человек с высшим образованием и двумя детьми, – делится опытом Александр.

Делать более глубокие выводы пока рано, считает фотограф, ведь прошло только три месяца.

– Упрощенная система налогообложения и простота использования этого статуса, конечно же, радует. Начинаешь задумываться, почему у нас в стране, области и городе этого не было, – говорит Александр. – А ведь еще даже не во все регионы нашей страны это пришло.

Напомним, с 1 июля жители всех регионов России могут стать самозанятыми. О распространении нового налогового режима на всю страну (до того он использовался в 23 регионах) объявил президент России Владимир Путин. Сегодня в стране уже больше 700 000 самозанятых.