«Росводоканал Тюмень» предлагает использовать дистанционные каналы коммуникаций

Фото: пресс-служба "Росводоканала Тюмени"

В условиях сложной эпидемиологической обстановки «Росводоканал Тюмень» предлагает своим абонентам сократить число личных контактов и использовать удаленные каналы коммуникаций с компанией.

Оплатить коммунальные ресурсы, передать показания счетчиков, направить заявки на установку или поверку приборов учета и другие услуги предприятия можно на сайте www.vodokanal.info. Мобильные приложения «РВК-услуги» и «ТРИЦ» также значительно упростят процедуру передачи показаний приборов учета и оплаты услуг.

– Заказать услугу поверки или установки приборов учета удобнее на сайте водоканала. Там же можно выбрать удобную для заявителя дату. Как только абонент кликнет кнопку «Отправить заявку», его заявление, минуя посредников, моментально попадает к исполнителям, – рассказала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.

В центре обслуживания клиентов на демонстрационном компьютере специалисты показывают абонентам, как можно самостоятельно передать показания приборов учета и сформировать заявки на услуги предприятия, рассказывают о мобильных приложениях и возможностях сайта компании.

– С 1 июня посещение абонентами офиса компании осуществляется по предварительной записи. Тюменцы с пониманием отнеслись к этой мере, и их ответственное отношение помогает нам сокращать количество посетителей в центре обслуживания и тем самым противостоять распространению инфекции. Отдельное спасибо всем тем, кто нашел время и возможность обучить простым приемам использования бесконтактных сервисов своих взрослых родственников, соседей, коллег, – отметила руководитель центра обслуживания абонентов «Росводоканал Тюмень» Евгения Зарубина.

Специалисты «Росводоканал Тюмень» готовы оказать абонентам всестороннюю консультационную поддержку по многоканальному телефону информационно-справочной службы +7 (3452) 540-940.

Справка о компании

Группа компаний «Росводоканал» – крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний «Росводоканал» эксплуатирует 16,5 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн кубометров воды и принимают на очистку 521 млн кубометров стоков.

Тюменская городская система водоснабжения основана в 1864 г. Тюменский водопровод стал первым подобным сооружений в Сибири. С 2006 года функции по водоснабжению и водоотведению выполняет «Росводоканал Тюмень» (ООО «Тюмень Водоканал»).