Велосипедист, обстрелявший тюменских росгвардейцев, будет сидеть три года в тюрьме

Этот инцидент произошел в Тюмени в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Фото: pixabay.com

Тюменец захотел пострелять по мишеням: сел на велосипед и отправился в лесополосу на улице Интернациональной. Однако в пути он встретил сотрудников Росгвардии, которые заинтересовались подозрительным велосипедистом.

Росгвардейцы ехали на автомобиле, и заинтересовал их, собственно, не сам мужчина, а его велосипед – он по цвету был похож на находившийся в розыске. Тем временем тюменец свернул в пролесок. Росгвардейцы включили проблесковые маячки и стали его преследовать, требуя остановиться. Через некоторое время велосипедист все же спешился.

Росгвардейцы представились и попросили мужчину пройти к служебному автомобилю для установления личности и проверки документов на велосипед. У машины тюменец достал травматический пистолет и выстрелил в сторону служителей порядка.

– Одному из них был причинен легкий вред здоровью, а у другого был поврежден шеврон на рукаве, – поясняет прокуратура Тюменской области. – Злоумышленника задержали. В ходе обыска по месту его жительства было изъяты 54 патрона и два огнестрельных оружия, находившиеся в незаконном обороте. Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Тюмени. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) и частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с осужденного взыскали 130 000 рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшим.