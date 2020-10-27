Администрацию Ишима через суд заставили сделать тротуары на улице

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Неравнодушный житель Ишима обратился в межрайонную прокуратуру с жалобой – на улице Григорова нет тротуаров. Прокуроры проверили соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и установили нарушения. На основании этого служители закона направили иск в суд против администрации районного центра.

– Установлено, что на улице Григорова в Ишиме нет тротуаров, что угрожает безопасности пешеходов. В связи с этим прокуратура обратилась в Ишимский городской суд с иском к администрации Ишима о возложении на нее обязанности по обустройству тротуаров. Решением суда иск прокуратуры был удовлетворен, – поясняет прокуратура.