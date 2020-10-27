Тюменские инженеры выступают на федеральном этапе конкурса «Славим человека труда!»

Фото: паблик "Славим человека труда!" "ВКонтакте"

Пять инженеров и шесть студентов из четырех регионов Уральского федерального округа –Тюменской области, Челябинской области, Курганской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – борются за звание лучшего специалиста в своем деле. Завтра, 28 октября, пройдет заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший инженер информационной безопасности».

Тюменцы готовы проявить себя и отстоять честь региона. Однако далеко не честолюбие движет конкурсантами. По словам одного из участников Владимира Нестора, на конкурсе есть возможность пообщаться с ведущими экспертами в области информационной безопасности, услышать их мнение и советы.

– Это позволит каждому участнику доработать свой проект и сделать его действительно полезным и применимым на практике, – считает Владимир. – Мой проект – криминалистический дубликатор данных, который облегчит процесс проведения экспертизы, а также изъятия важной информации без остановок бизнес-процессов и потери криминалистической значимости.

Студентка ТюмГУ Марина Чемолдинова состоит в команде организаторов межрегиональных соревнований по информационной безопасности для школьников и студентов UralCTF. Она рассказала, какую работу представит на конкурсе.

– Мой проект – обучающая настольная игра с использованием мобильных технологий. Необычный формат должен в легкой форме познакомить игроков с основами информационной безопасности и уберечь их от ошибок, открывающих лазейки для злоумышленников, – сообщила Марина.

Соревнования профессионального мастерства впервые проходят в дистанционном формате. Участники в онлайн-режиме должны защитить разработанный проект.

Жюри будет оценивать оригинальность и новизну решения, проработанность технологического решения, экономическую эффективность и, конечно, саму презентацию. Для выполнения заданий были подготовлены площадки во всех участвующих субъектах, поясняют организаторы.