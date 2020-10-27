Покатался да отдал: тюменец сел в открытую машину, завел автомобиль и уехал

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Причиной угона стала опрометчивость владельца машины. Житель Тюмени оставил незапертым свой автомобиль «Фольксваген-Поло», а спустя время на месте машину не нашел. Владелец авто обратился в полицию с просьбой разыскать «железного коня» и того, кто так дерзко его угнал.

Полиция разослала ориентировку на автомобиль. Сотрудники уголовного розыска обнаружили угнанный «фольц» брошенным около дома на улице Брестской. Дальше следствие установило подозреваемого, им оказался 21-летний ранее судимый тюменец.

В содеянном мужчина признался, рассказал, что случайно обнаружил незапертое авто. Он сел в машину, обследовал салон и в бардачке нашел ключи, что позволило ему беспрепятственно угнать чужую иномарку. Накатавшись, тюменец оставил автомобиль и скрылся.

– В настоящее время машина уже возвращена законному владельцу. Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде. В отношении него отделом дознания отдела полиции № 8 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – сообщает пресс-служба УМВД Тюменской области.

Полиция напоминает, чтобы уберечь свою машину от посягательств, нужно:

1. Оборудовать автомобиль не только сигнализацией, но и механическим противоугонным средством, а также некой потайной «кнопкой», которая станет головоломкой для злоумышленника.

2. Застраховать автомобиль в страховой компании.

3. Переписать и хранить при себе максимально полные данные своей автомашины, включая заводские номера двигателя и кузова.

4. Не оставлять автомашину без присмотра, не закрыв ее, даже если вам нужно отлучиться по самым срочным делам всего на минуту.

5. Не оставлять в автомобилях ценные вещи. Как правило, в большинстве случаев добычей воров становятся GPS-навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, автомагнитолы, акустика. Из салонов автомобилей также пропадают сумки и барсетки, ноутбуки, сотовые телефоны. Достаточно часто совершается хищение автомобильных колес. При этом воры портят замки дверей, разбивают стекла, причиняя порой более значимый ущерб, чем стоимость похищенного имущества.

6. Ни в коем случае не хранить в автомобиле свои документы, а также документы на автомобиль – этим вы затрудните его розыск.

– Если всё же случился угон или хищение вашего транспортного средства, незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел: чем раньше вы обратитесь за помощью, тем более высока вероятность возврата вашего автомобиля. Если вы стали свидетелем хищения или угона транспортного средства, сообщите в полицию, – просят полицейские.