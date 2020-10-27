Торговый центр открылся в Голышманово

Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Торжественное открытие торгового центра индивидуального предпринимателя Римы Михайловой состоялось в середине октября в Голышманово. Инвестиционный проект реализован при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области и администрации Голышмановского городского округа в рамках Года сельского предпринимательства.

– Инвестор вложил в проект около 10 миллионов рублей собственных средств. Благодаря реализации данного проекта создано четыре рабочих места, – отметил руководитель Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области Дмитрий Утьев.

До пандемии предприниматель хотела сама пользоваться новым торговым помещением: съехать с арендуемых площадей и разместить несколько направлений в одном торговом центре. Рима Михайлова планировала здесь заняться продажей и ремонтом бытовой техники, косметики, посуды. Но коронакризис внес свои коррективы, и помещение пришлось сдать в аренду. Чтобы сохранить весь коллектив, а это 11 человек, Михайлова решила остаться на арендуемых площадях, а собственное помещение сдать в аренду.

В современное и большое здание заехал магазин крупной федеральной сети по продаже обуви. На 500 кв. метрах расположился весь ассортимент торговой компании, и теперь у жителей Голышмановского округа есть возможность выбрать обувь, аксессуары и сопутствующий товар в одном месте, нет необходимости ехать в другой район за покупками этой торговой компании.

– Создание новых рабочих мест, открытие работающего предприятия даже в формате торгового центра, которых в поселке достаточно много, – это важное событие. Оно подтверждает, что экономика развивается. Любое действие наших предпринимателей поддерживается и будет поддерживаться, потому что оно направлено на получение дохода и пополнения бюджета. Новый торговый центр будет в дальнейшем благоустраиваться и украшать наш поселок, – сказал глава Голышмановского круга Александр Ледаков.

Рима Перикловна бизнесом занимается более 20 лет, активно принимает участие в общественной жизни округа, занимается благотворительностью. Является постоянным клиентом Голышмановского представительства Инвестиционного агентства, консультируется по разным вопросам, принимает участие в мероприятиях Фонда.

Напомним, сотрудники Инвестиционного агентства, центра «Мой бизнес» оказывают спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Представители Инвестиционного агентства работают во всех районах Тюменской области. Подробности на сайте www.iato.ru и по телефону 8 (3452) 49-99-44.

Инвестиционное агентство осуществляет свою деятельность в целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».