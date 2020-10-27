Инвесторы получили купонный доход по облигациям «Талан»

Фото: федеральный девелопер «Талан»

Держатели облигаций федерального девелопера «Талан» получили квартальные выплаты на сумму 30 000 000 рублей. Это квартальная доходность по ставке 15% годовых от стоимости облигационного выпуска.

Номинальная стоимость облигации на сегодняшний день составляет 800 рублей. На момент выпуска ее цена составляла 1 000 рублей, но 23 апреля 2020 года девелопер уже выплатил амортизацию в размере 20% от стоимости облигации.

Спрос на облигации «Талан» стабильно высокий, по состоянию на 23 октября 2020 года торги за них идут по цене выше номинала, на уровне 103,7%. «Талан» входит в ТОП-100 крупнейших застройщиков страны и осуществляет проекты жилой недвижимости в 13 городах России.

При выборе облигаций девелопера, эксперты рекомендуют обращать внимание на качество проектного менеджмента, финансовой отчетности и бизнес-процессов эмитента. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» второй год подряд подтверждает финансовую надежность компании «Талан» на уровне ruBB. Прогноз по рейтингу стабильный.

Роман Гусев, финансовый директор компании «Талан»:

– Присваивая рейтинг эмитенту, агентство, как правило, учитывает множество факторов, которые могут повлиять на кредитное качество компании. Нередко запрашивает даже непубличную информацию, предоставленную эмитентом на конфиденциальных условиях. Поэтому рейтинг эмитента — это независимый ориентир, который позволяет лучше понять кредитное качество эмитента, оценить потенциальные риски и доходность его облигаций. На сегодняшний день в компании «Талан» действует 3 инвестиционных предложения. Заёмные средства от инвесторов направляются на собственные нужды компании «Талан». Сумма привлекаемых компанией займов — от 300 000 рублей. По сути, это возможность получать пассивный доход до 13% от недвижимости, не покупая квартиру.

Роман Гусев, финансовый директор компании «Талан». Фото: федеральный девелопер «Талан»

За 3 квартала 2020 года уже 300 человек воспользовались инвестиционными предложениями от «Талан» на сумму 694,6 млн рублей. За этот период застройщик выплатил инвесторам 330 млн рублей

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