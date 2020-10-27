В Тюменской области национальные проекты профинансируют в полном объеме

Фото: правительство Тюменской области

Одиннадцать региональных проектов, реализуемых в Тюменской области в рамках национальных проектов, на 2020 год профинансированы на сто процентов. Еще 38 проектов планируется полностью профинансировать до конца года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на рабочем онлайн-совещании, которое провел накануне, 26 октября.

– Обеспечение стопроцентного финансирования реализации национальных проектов в регионе – наша важнейшая задача, – подчеркнул Александр Моор.

По данным на 15 октября 2020 года, финансирование нацпроектов из областного бюджета выполнено на 80%, из федерального – на 50%, из муниципальных бюджетов – на 87%, из внебюджетных средств – на 81%. Общий объем расходов на эти цели в регионе превышает 19 млрд рублей.

Отметим, по темпам финансирования реализации национальных проектов Тюменская область занимает второе место среди регионов Уральского федерального округа. По данным Минфина России, в Тюменской области региональное софинансирование нацпроекта «Демография» составила 58,6%, «Здравоохранение» – 71,5%, «Образование» – 78,5%, «Жилье и городская среда» – 93,2%, «Экология» – 58,9%, «Цифровая экономика» – 89,5%, «Культура» – 89,4%, «Малое и среднее предпринимательство» – 73%. По доле регионального софинансирования большинства нацпроектов Тюменская область также входит в число лидеров в УрФО.

– Национальные проекты – это системный прогресс на всех ключевых направлениях развития государства и общества. Их главная цель – реальное повышение качества жизни людей, рост экономики и социальной сферы. Поэтому успешная реализация нацпроектов – важнейшая задача регионального правительства и муниципальных органов власти, – подчеркнул Александр Моор.