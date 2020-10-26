В Тюмени УК выплатило упавшему с крыльца мужчине более 200 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.

В Тюмени управляющая компания выплатит упавшему на крыльце дома мужчине более 200 тысяч рублей. В результате падения пострадавший получил серьезную травму позвоночника.

Инцидент произошел почти два года назад, утром 2 ноября 2018 года, у одного из подъездов жилого дома по улице Эрвье. В феврале следующего года потерпевший обратился в суд с иском к управляющей компании «Брусника. Управление домами Тюмень». К участию в деле привлекли ООО «ДомДворДороги», с которым УК ранее заключала договор об уборке придомовой территории.

– Представители ответчика и третьего лица заявили, что ступеньки были очищены от наледи вовремя, предъявив акт выполненных работ. Однако свидетели с таким утверждение не были согласны. Суд постановил взыскать с управляющей организации 180 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, а также расходы на лечение – 23 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ООО «ДомДворДороги» обжаловало приговор. Однако судебная коллегия по гражданским делам оставила решение без изменения.