В Тюменской области вырастет индекс продукции сельского хозяйства. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Тюменской области прогнозируется рост индекса продукции сельского хозяйства. Кроме того, в 2023 году почти на 12% вырастет и индекс промышленного производства, в основном за счет обрабатывающих отраслей. Об этом стало известно на президиуме правительства Тюменской области, где обсуждался прогноз социально-экономического развития региона и проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Так, стало известно, что численность населения региона к 2023 году должна увеличиться до 1 млн 581 тысяч человек, вырастет и обеспеченность жильем на одного жителя.

– Кроме предоставления населению полного спектра базовых социальных услуг, в бюджете 2021 года запланировано строительство 7 детских садов и 6 школ, реконструкция и переоснащение нескольких медицинских учреждений. Будет продолжено финансирование предоставления жителям региона высокотехнологичной медпомощи. Гарантированные меры социальной поддержки получат несколько сотен тысяч человек. Предусмотрены расходы на сдерживание роста тарифов в сфере ЖКХ. Улучшить свои жилищные условия с помощью регионального бюджета смогут 5,7 тысяч семей, – сообщил директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

По его словам, на фоне снижения доходов и увеличения расходов областного бюджета траты на господдержку бизнеса должны давать конкретный результат – повышение деловой активности и рост налоговых платежей.

– В непростой экономической ситуации необходим рачительный подход к расходованию бюджетных средств, – подвел итог президиуму правительства глава региона Александр Моор.