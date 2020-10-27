Погода на 27 октября в Тюмени: снег будет идти почти весь день

В Тюмени сегодня снег будет идти почти весь день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 октября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. До самого вечера будет идти снег, постепенно ослабевая.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – минус 2. Вечером столбики термометров покажут 3 – 4 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 5 – 9 метров в секунду.

27 октября почитается память преподобной Параскевы Сербской. В народе ее называли Грязнухой, и считалась она бабьей заступницей. Как правило, погода на Параскеву была неустойчива: «На Грязнуху не бывает сухо». Если было сыро и грязно на дворе, то считалось, что до настоящей зимы остается 4 недели.