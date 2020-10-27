На 38-летнего тюменца завели уголовное дело за кражу конфет. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже продуктов от сотрудников одного из магазинов поселка Винзили. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого – 38-летнего местного жителя.

Мужчина пояснил, что, находясь в супермаркете, сложил в пакет двадцать коробок шоколада, пакет семечек, энергетический напиток и незаметно для продавцов прошел мимо кассы к выходу. Стоимость похищенного составила более 2500 рублей.

– Фигурант утверждает, что продал товар случайному прохожему за 1500 рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Ранее многократно судимый за кражи, мошенничество и незаконное хранение наркотиков подозреваемый свою вину признал. Он также поделился, что подобные кражи являются его основной источник дохода.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.