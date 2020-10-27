На улице Олимпийской в Тюмени пьяный молодой человек побил мужчину бутылкой Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация из больницы, что к ним доставлен пациент с телесными повреждениями. Стражи порядка оперативно задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя.

Выяснилось, что ночью две семейные пары в нетрезвом состоянии возвращались домой и решили зайти в магазин. На крыльце стояла компания молодых людей, которая распивала алкоголь. Пока мужчины ожидали жён, между ними и одним из молодых людей произошла драка.

– Злоумышленник схватил стеклянную бутылку и несколько раз ударил ею по голове потерпевшего, после чего кинул ее в него. С места происшествия он скрылся. Свидетелями случившегося стали жены тюменцев, которые вызвали скорую, – рассказали в пресс-службе управлении МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.