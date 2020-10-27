Тоболяка серьезно избили собутыльники, которых он не смог выгнать из дома. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть отдела полиции Тобольска поступило сообщение от представителя областной больницы о том, что к ним с телесными повреждениями поступил 57-летний мужчина. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пострадавший у себя дома распивал алкогольные напитки со знакомыми.

– В ходе застолья хозяин квартиры попросил гостей покинуть квартиру, на этой почве между потерпевшим и одним из товарищей возник конфликт, в ходе которого гость начал бить его кулаками по лицу и грудной клетке. Медики констатировали, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По составленной ориентировке сотрудники ППС задержали ранее судимого 34-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.