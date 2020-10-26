На Тюмень надвигается ветер со скоростью до 22 метров в секунду. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области завтра, 27 октября, синоптики прогнозируют непогоду. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 22 метров в секунду.

По данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», на территории региона будет облачно, ночью местами пройдет сильный дождь, который перейдет в снег. В отдельных районах прогнозируются гололедные явления. В этот день будет бушевать северо-восточный ветер, 10 – 15 метров в секунду, порывы местами достигнут 17 – 22 метров в секунду.

Температура воздуха составит -4...+1, в юго-восточных районах – от -1 до +4. Днем ожидается мокрый снег и снег, местами гололедные явления, ветер северный, 10 – 15 м/с, с порывами в отдельных районах до 15 – 20 м/с, температура воздуха от плюс 1 градуса до минус 4, в юго-восточных районах – +4...1.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – посоветовали в ГУ МЧС по Тюменской области.