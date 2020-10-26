Социальные услуги для тюменских семей станут эффективнее. Фото - Департамент социального развития Тюменской области.

В Тюмени 28 – 29 октября состоится межрегиональная конференция «Повышение эффективности предоставления социальных услуг семьям и детям в Уральском федеральном округе и соседних регионах». В ней примет участие центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» из Санкт-Петербурга при поддержке регионального центра «Семья» в рамках проекта «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России».

– В ходе мероприятия опытом работы поделятся руководители и специалисты государственных и негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, и представители профильных органов власти, курирующих развитие социальных услуг и кадрового потенциала организаций, предоставляющих социальные услуги на территории Уральского федерального округа и соседних регионов, – рассказывают организаторы.

По информации департамента социального развития Тюменской области, участники мероприятия проанализируют текущую ситуацию, представят успешный опыт помощи семьям, наиболее нуждающимся в активной поддержке, для обеспечения благополучной и безопасной среды для детей, обсудят совместные мероприятия по повышению эффективности социальных услуг, отвечающих потребностям детей и семей в зоне социального риска. Отдельной темой для обсуждения станет укрепление кадрового потенциала и повышение квалификации специалистов с применением компетентностного подхода в обучении.

Также отмечается, что техническая помощь и обмен опытом позволят участникам проекта внедрить в практику своей работы методики и подходы, направленные на изменение ситуации в семье к лучшему и на сокращение количества детей, попадающих под опеку государства.