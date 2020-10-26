«Каждая минута была на счету». Тюменские медики приняли роды в воздухе

Тюменские медики приняли роды в воздухе. Фото Дмитрия Уженцева.

Практически при нулевой видимости вертолет Центра медицины катастроф приземлился в деревне Осиновская Вагайского района. Медики прилетели на помощь беременной женщине, у которой на 34-й неделе открылось кровотечение.

Пациентку решили экстренно эвакуировать в перинатальный центр Тобольска. На борту женщину уже ждала целая бригада специалистов, которые были готовы оказать любую медицинскую помощь, которая потребуется, даже в условиях полёта.

– Как только вертолет взлетел, у сельчанки начались схватки. Роды у неё были не первые, и в этот раз процесс развивался стремительно. Врачи в экстремальных условиях помогли ребенку появиться на свет. Родился мальчик! – рассказала пресс-секретарь областной клинической больницы № 1 Тамара Шаргина.

По ее словам, счастливая мама пообещала назвать сына Юрием в честь командира воздушного судна Юрия Чечулина. Ведь он вместе со своим экипажем, рискуя жизнью, выполнил такой важный рейс в крайне неблагоприятных для полёта условиях.