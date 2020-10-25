Тоболякам расскажут о современном театре. Фото - pixabay.com.

В конце октября в Тобольске состоится очередная лекция проекта «Своя лекция». Со всеми желающими встретится преподаватель тобольского многопрофильного техникума и тобольского колледжа искусств и культуры имени Алябьева Ольга Солодова. Она расскажет о современном театральном искусстве в малых городах.

Она расскажет о том, как создавался театр в Тобольске, какие есть особенности сценического искусства в небольших городах. А также о востребованных спектаклях, техниках и приемах, зрителях нового времени.

Все слушателям нужно иметь с собой защитную маску, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Напомним, что проект «Своя лекция» стартовал в марте. В условиях дистанционного режима федеральные и региональные эксперты в онлайн-формате приняли участие 16 эфиров по таким темам, как: экология, кофе, киберспорт, оказание первой медицинской помощи, астрофизика, эмоциональное выгорание и другие.