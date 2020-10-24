Погода на 24 октября в Тюмени: синоптики обещают снегопад

День святого Филиппа - важное значение для этого дня имели снег и лед. Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 24 октября, в Тюменской области ожидается переменная облачность, синоптики прогнозируют мокрый снег.

Днем местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, снег), ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, воздух прогреется до -1… +4 градусов. Температура ночью понизится до -6… -11 градусов преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.

24 октября по церковному календарю наступает день святого Филиппа – апостола от семидесяти. На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель – так люди называли распутицу и грязь на дорогах. Когда нужно было выезжать из дома, крестьяне говорили: «Некогда канителиться». Но тут же добавляли: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло». Несмотря на распутицу, делами нужно было заниматься – например, везти на мельницу зерно, чтобы намолоть муки или крупы.

Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду – это сулило улучшение в денежных делах. А вот если на Филиппа еще продолжался листопад – нужно было готовиться к тяжелому году.