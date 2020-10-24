Финам представят промышленно-инвестиционный потенциал Тюменской области

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Онлайн-встреча с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Российской Федерации Антти Хелантеря и деловыми кругами Финляндии готовят представители Тюменской области. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

В виртуальной встрече примут участие сотрудники Финско-Российской торговой палаты и представители финских компаний-производителей оборудования для нефтегазовой и металлургической промышленности, предприятий по обращению с отходами и водоочистке, строительства и лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса и пищевой переработки, сферы инноваций и туризма.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев планирует представить финской стороне промышленно-инвестиционный потенциал Тюменской области. О тюменских экспортерах финским партнерам расскажет руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Андрей Карташов. Стороны обсудят возможность двустороннего сотрудничества.

Финляндия — основной внешнеторговый партнер Тюменской области. В первом полугодии 2020 года товарооборот с Финляндией составил более 42 млн долларов США, из которых доля тюменского экспорта 39 млн долларов США — в основном пропан, фанера, черные металлы. Из Финляндии регион импортирует полимеры этилена, нефтепродукты из битуминозных пород, оборудование и механические устройства.