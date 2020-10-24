Жителям Тюмени напоминают, что жидкость для мытья стекол может быть опасна для здоровья

Уход за машиной в зимний сезон

Водители в Тюмени начали заменять воду в бачке стеклоомывателя на специальную жидкость, предназначенную для удаления грязи с лобового стекла автомобиля. Незамерзайку можно приобрести в автомагазинах, гипермаркетах или вдоль трасс. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали «Мегатюмени», как выбрать безопасную и качественную жидкость.

Жидкости для зимнего мытья стекол автотранспорта изготавливают в большинстве случаев из смеси спирта и воды (чтобы не замерзали). Помимо этого, в ее состав добавляют ароматизаторы, моющие средства и различные красители. Специалисты рассказывают, что за основу берут три вида веществ: изопропиловый, метиловый или этиловый спирт.

Этиловый спирт (этанол) безопасный, но от него идет запах алкоголя, а также он имеет достаточно высокую цену. Роспотребнадзор называет один из его минусов – это «соблазн выпить», ведь это спирт, который лежит в основе алкогольных напитков.

Безопасен и изопропиловый спирт. Его минус в том, что он имеет резкий неприятный запах, напоминающий ацетон, и никакие отдушки не могут его перебить. Также его нельзя использовать для пищевых целей. Однако он хорошо чистит стекла, не замерзает и имеет недорогую цену для покупателей.

Но метиловый спирт (метанол), который нелегальные производители добавляют в состав незамерзайки, токсичен. Метанол – сильный кумулятивный яд. Он имеет слабый запах, очень низкую стоимость и хорошо очищает поверхность. Но когда пары этого яда накапливаются в организме, они могут отрицательно действовать на организм: нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз.

Роспотребнадзор советует покупать стеклоомывающую жидкость исключительно в официальных местах торговли, чтобы не подставить свой организм под угрозу. Также внимательно изучите информацию на этикетке. На ней должны быть прописаны: название производителя, его адрес, состав средства, соответствие техническим условиям, срок годности и меры предосторожности при использовании товара.