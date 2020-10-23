В Тюмени неизвестные рекламируют сайты с продажей наркотиков на фасадах домов. Фото - dom.tyumen-city.ru.

Тюменцев просят сообщать о надписях на фасадах зданий и объектах благоустройства на портале «Тюмень – наш дом». Дело в том, что неизвестные на стенах домов и заборах краской наносят рекламу сайтов, где продаются наркотики.

– Надписи также могут быть на остановках, в подземных и надземных переходах, на мостах и теплотрассах. Они могут содержать наименование наркотика, интернет-сайта на английском или русском языках с указанием ссылки и цифр для заказа запрещенного вещества через интернет, – пояснили в департаменте безопасности жизнедеятельности.

Тюменцев, которые увидят такую надпись, просят направить сообщение с указанием адреса и места её размещения, а также с фотографией на интернет-портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Нарушение требований к внешнему виду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства». После получения сообщения городские службы проследят за тем, чтобы надпись была ликвидирована.