В Тюмени нетрезвый ухажер сломал ребра возлюбленной. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мужчина напал на свою сожительницу и нанес ей серьезные повреждения. До этого парочка распивала алкоголь. Выехавшие на место стражи правопорядка задержали ранее судимого 49-летнего местного жителя.

В день преступления в одном из частных домов областного центра в результате распития алкоголя произошёл конфликт между сожителями. Во время застолья потерпевшая начала засыпать и, оставив возлюбленного, ушла в спальную комнату. Позже мужчина вспомнил свои старые обиды и отправился к женщине.

– Войдя в комнату, нетрезвый гражданин стал бить сожительницу, травмировал ей грудную клетку и сломал рёбра. Заметив, что потерпевшая теряет сознание, он остановился. Вырвавшись из рук обидчика, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.