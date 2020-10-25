Тюменская ОКБ №2 третий год удерживает лидирующие позиции по количеству рентгенэндоваскулярных операций. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская областная клиническая больница №2 занимает вторую позицию среди российских медучреждений по количеству рентгенэндоваскулярных операций, выполненных пациенткам с миомой матки. В 2019 году было проведено 293 подобные операции. Лидирующие позиции больница удерживает третий год подряд.

По информации пресс-службы медицинского учреждения, во время операции через прокол в артерии к матке проводится специальный катетер, который определяет, какой сосуд питает миому матки. Затем через него же этот сосуд и «перекрывают» для доступа крови. Кислород в опухоль перестает попадать и она начинает уменьшаться.

– В результате этой процедуры у женщины сохраняется способность деторождения и нет опасности преобразования миомы в раковую опухоль, – отметил руководитель нейрососудистого центра Дмитрий Некрасов.

Кстати, в ОКБ №2 отработана маршрутизация пациенток с миомой матки, благодаря этому около 300 женщин в год получают данный вид высокотехнологичной медицинской помощи.