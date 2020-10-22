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На нескольких тюменских улицах высадили новые деревья взамен неприжившихся

Все агротехнические процессы при посадке зеленых насаждений соблюдены
Вадим Бегун
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На нескольких тюменских улицах высадили новые деревья взамен неприжившихся. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации.

На нескольких тюменских улицах высадили новые деревья взамен неприжившихся. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации.

В Тюмени специалисты обследовали посадки, высаженные в прошлом году, чтобы определить, как прижились зеленые насаждения. В результате были найдены саженцы повислой березы и пирамидального тополя, которые находились в неудовлетворительном состоянии. Подрядчика уведомили о необходимости заменить деревья за свой счет по гарантии.

– На улице Алебашевской засохло несколько молодых серебристых пирамидальных тополей. Совсем недавно здесь высадили новые деревья. Аналогичные процедуры провели с молодыми тополями, высаженными вдоль дорог на улицах Голышева, Мелиораторов, в Солнечном проезде. На улице Харьковской заменили несколько саженцев повислой березы, которые пострадали зимой, – рассказали в комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации.

В ведомстве добавили, что все агротехнические процессы при посадке зеленых насаждений соблюдены, посадочный материал привезен из питомника и отвечает требованиям по качеству и параметрам.

Экология