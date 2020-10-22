Тюменцы отдают предпочтение комедиям и триллерам. Фото - МегаФон.

Ограничения в период самоизоляции вызвали повышенный интерес к онлайн-кинотеатрам. Трендом стало возвращение к просмотру культовых сериалов прошлых лет – «Игре престолов» и «Друзьям». В среднем с начала 2020 года выбор в их пользу сделал каждый второй пользователь сервиса «МегаФон ТВ». В целом на одного зрителя мобильного телевидения в Тюменской области приходится уже 12 просмотренных многосерийных лент.

В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами – «Игрой престолов» и «Друзьями» – также вошли «Содержанки», «Фитнес», «Гранд». Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте «МегаФон ТВ».

Если при выборе многосерийных лент жители Тюменской области в основном отдают предпочтение жанру комедии – 38%, то при выборе фильмов больше склоняются к триллерам и драме. Особый интерес из сериалов тюменцы проявили к легким комедийным лентам «Ивановы-Ивановы» и «Война семей». Отметим, что более 54% абонентов «МегаФон ТВ» в области отдают предпочтение именно российскому кинематографу и 46% – зарубежному.

– Тюменцы в рамках соблюдения карантинных мер безопасности предпочитают свой досуг проводить дома. Пожалуй, самой популярной формой отдыха остается просмотр сериалов и фильмов. Интерес к нашему онлайн-кинотеатру вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20%, но по количеству зрителей лидируют наши соседи – Свердловская область и ХМАО, – отметил руководитель по продажам компании «МегаФон» на массовом рынке в Тюменской области Александр Степанов.

На «МегаФон ТВ» доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.