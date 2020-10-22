В Тюменской области представили проект повышении финансовой грамотности населения. Фото - Департамент социального развития Тюменской области.

В Тюменской области на заседании общественного совета был представлен проект повышения финансовой грамотности населения. Его необходимость обоснована увеличением фактов мошеннических действий в отношении пожилых людей и семей с детьми.

Программу на суд членов общественного совета представил председатель совета АНО «Центр поддержки и развития общественного самоуправления «Живой город» Михаил Мельцер. Он пригласил всех желающих поучаствовать во Всероссийской неделе финансовой грамотности, которая стартует в конце октября, а также в финансовом фестиваль для всей семьи, проведение которого запланировано в Тюмени на 18 ноября.

– Еще на заседании обсудили формирование в Тюменской области единой системы комплексной реабилитации инвалидов. О работе по данному направлению членам общественного совета рассказал начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев. По его мнению, сейчас отсутствует единый подход к формированию правовой базы на уровне Федерации, что приводит к определенным затруднениям. Задача – собрать всё в единый комплекс, понятный и органам власти, и гражданам, исключить противоречия, выстроить понятные и прозрачные алгоритмы работы, – рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Выступление Евгения Горбачева дополнил Артур Алиев, специалист по доступной среде Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых. Артур Алиев обратил внимание на качество технических средств, поставляемых в рамках контрактов, предложил усилить контроль за соблюдением требований, предъявляемых к техническим средствам реабилитации. В рамках реализации региональных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации предложено расширить перечень средств с учетом пожеланий общественных организаций. Данное предложение принято в работу.