Тюменский полицейский спас мужчину из горящего дома

Тюменский полицейский вывел мужчину из горящего дома. Скриншот из видео.

В Тюменской области участковый уполномоченный лейтенант полиции Николай Гардт спас жизнь человеку, который оказался в плену пожара. Информация о возгорании в селе Армизонское поступило в омутинский отдел полиции от единой дежурной диспетчерской службы.

Мужчина тут же отправился на место происшествия. По прибытии полицейский не заметил среди стоящих рядом людей хозяина дома и принял решение осмотреть двор и помещение изнутри.

– Пройдя в задымленный дом, он увидел человека, который находился в беспомощном состоянии и не мог передвигаться самостоятельно. Николай спешно вывел жильца на улицу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что именно решительные действия сотрудника полиции помогли предотвратить трагедию. В настоящее время жизни спасенного ничего не угрожает.