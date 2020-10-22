В Тюменской области – очередная смерть пациента с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области очередная смерть пациента с коронавирусом. На этот раз умерла 50-летняя женщина.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина от острой сердечно-легочной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 56 пациентов с коронавирусом, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 139 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 12134), 48 человек выздоровели (за весь период – 8236), шесть детей заболели за минувшие сутки, 19 пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 759 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 068 человек находятся на перевахтовке.