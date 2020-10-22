Тюменские предприниматели презентовали интересные идеи экспертному совету. Фото - Инвестиционное агентство Тюменской области.

В формате онлайн состоялось очередное заседание экспертного совета фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». На нем предприниматели из города Тобольска и Тюмени презентовали свои идеи.

У местных бизнесменов есть задумки в сфере общественного питания по открытию пекарни-кондитерской, оказанию услуг населению, по организации пунктов по очистке питьевой воды, в области машиностроения по изготовлению деталей и комплектующих для прицепной техники, в сфере агропромышленного комплекса по оснащению производства технологическим оборудованием в целях производства мягких сортов сыра, творога в формате «открытого производства» для покупателей.

– В рамках заседания рассмотрено пять инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 30 миллионов рублей на предмет включения проектов в реестр инвестиционных проектов с целью комплексного сопровождения проектов в форме информационно-организационного и консультационного содействия в решении вопросов, возникающих при реализации инвестиционного проекта, а также получении государственной поддержки в форме субсидии на развитие деятельности, – рассказали в фонде.

Стоит отметить, что в заседании совета по вопросам реализации новых проектов на территории Тюменской области приняли участие представители администрации города Тюмени, департамента экономики Тюменской области, Управления федеральной налоговой службы по Тюменской области, общественные организации «Опора России», «Деловая Россия», Торгово-промышленной палата. Эксперты поддержали стремление предпринимателей расширить действующий бизнес. Успешная реализация намеченных проектов позволит создать на территории Тюменской области порядка 23 рабочих мест.